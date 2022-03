all’età di 95 anni nella giornata del 26 febbraio, come ha rivelato la Korean American Federation di Los Angeles.

L’attore era famoso per il ruolo di Tran in New Girl, la saggia – e quasi sempre silenziosa – presenza che ha aiutato Nick in vari momenti di difficoltà. Ralph Ahn è apparso per un totale di sette episodi nello show targato Fox. Nelle puntate Nick, interpretato da Jake Johnson, aveva fatto una passeggiata nel parco mentre affrontava dei problemi nella sua relazione con Jess, ritrovandosi a sedere su una panchina accanto a Tran. L’anziano aveva solo sorriso e annuito, ma Nick ha considerato il suo atteggiamento come sintomo di grande saggezza, ritornando da Tran quando aveva bisogno di aiuto. La situazione aveva poi portato il personaggio ad avere un rapporto con sua nipote.

I fan di New Girl hanno apprezzato molto il personaggio di Tran e Jake Johnson ha ricordato Ralph Ahn con grande affetto su Instagram. L’attore ha scritto:

Era così divertente recitare con lui. Dava così tanto con letteralmente nessuna battuta. Ho amato quando era sul set. Non vedevo l’ora di lavorare di nuovo con lui. Rivolgo le mie condoglianze alla sua famiglia e agli amici.

La carriera dell’attore coreana è durata oltre 60 anni con ruoli in show come ER, Una mamma per amica, The Shield ed era apparso in due episodi di Cuori senza età.

