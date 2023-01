Rami Malek tornerà sul piccolo schermo per interpretare Buster Keaton in una miniserie prodotta, e forse diretta, da Matt Reeves.

Il progetto sta venendo sviluppato da Warner Bros Television, 6th & Idaho Productions, dall’attore premio Oscar e da David Weddle.

Ted Cohen (Friends, Succession, Veep) potrebbe essere lo sceneggiatore ed essere coinvolto anche come produttore esecutivo.

Alla base delle puntate dovrebbe esserci il libro Buster Keaton: A Filmmaker’s Life scritto da James Curtis, di cui lo studio sta ottenendo i diritti.

Sul piccolo schermo si ripercorrerà la storia della leggenda del cinema muto, protagonista di film come Il Generale e Steamboat Bill Jr, ma dalla vita molto complicata che lo ha visto affrontare un divorzio e l’alcolismo. Negli anni ’40 Buster ha poi avuto un periodo positivo, si è risposato e ha ottenuto nel 1959 un Oscar alla Carriera. Nel corso degli anni molti attori e registi, come Mel Brooks e Orson Welles, lo hanno definito un artista in grado di anticipare i tempi.

Il progetto sta venendo proposto ai network e alle piattaforme di streaming e, per ora, non è ancora stata decisa l’eventuale destinazione della miniserie.

Che ne pensate? Vi interessa vedere la miniserie su Buster Keaton con star Rami Malek?

