La stagione 2 diè al momento in produzione e, molto probabilmente, non vedrà il ritorno di nessuno deidella prima.

Parlando con TV Line di eventuali ritorni delle co-star di Alan Ritchson nella seconda stagione, lo showrunner Nick Santora ha detto che ci son ben poche speranze:

Lo dirò, e non sto cercando di essere timido o troppo buono: non sai mai se un personaggio potrebbe tornare. Potremmo avere una grande idea e dirci: ‘Sai una cosa? Forse quel personaggio può funzionare nella seconda o nella terza stagione’ e poi lo riporti in scena per un po’ o per una presenza più prolungata. Detto questo, Reacher non è un personaggio che va in giro con un entourage. È un lupo solitario, quindi dobbiamo rimanere fedeli a questo.