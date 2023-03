Richard Rankin, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Outlander, sarà il protagonista dell’ispettore Rebus, in una nuova serie prodotta da Viaplay tratta dai romanzi di Sir Ian Rankin.

L’attore, che non ha alcun rapporto con lo scrittore, avrà la parte già avuta dagli attori John Hannah e Ken Stott nello show di ITV andato in onda oltre due decenni fa.

Il reboot racconterà la storia dell’ispettore quarantenne che si ritrova ad affrontare una svolta psicologica dopo una lite con un famigerato gangster di Edimburgo. Rebus si ritrova con un lavoro guidato da tecnocrati, coinvolti in una relazione tossica che sa di dover finire, e sostituito nella vita della figlia dal nuovo marito dell’ex moglie. Rebus si inizia quindi a chiedere se ha ancora un ruolo come uomo di famiglia o poliziotto.

Lui è perfetto per il ruolo, e non solo perché, per puro caso, condividiamo lo stesso cognome.