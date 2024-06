In occasione dei CAA Amplify, come riporta Variety, Ricky Martin ha discusso del suo ruolo nella serie Apple TV+ Palm Royale e ha parlato apertamente dei momenti storici della sua carriera, dal contributo alla musica latino-americana alla rappresentazione LGBTQ+.

Martin ha ricordato un momento durante la promozione della seconda stagione di American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace:

Questo giornalista polacco mi chiese: “Ricky, non hai paura di essere etichettato come l’uomo gay in ogni ruolo che ti daranno?“, e io mi chiesi se la stessa cosa potesse valere per Brad Pitt: “Brad, non hai paura che d’ora in avanti sarai etichettato come l’uomo etero?“. Uomini e donne delle comunità LGBT muoiono dalla voglia di raccontare storie, date loro un’occasione! Faranno grandi cose con le vostre sceneggiature, che si tratti di ruoli gay, etero o transgender. Non importa.