Sembra ufficiale: l’imminente adattamento televisivo didecoprirà un libro per stagione. Come molti di voi sapranno, il popolare romanzo del 1955 diha poi dato il via alla serie Ripliad, che comprende un totale di quattro sequel. Il primo romanzo è stato adattato per il cinema diverse volte, compreso il film del 1999 con

La serie — che verrà girata anche in Italia — vede come protagonista Andrew Scott, e racconterà la storia ambientata all’inizio degli anni ’60, già portata sul grande schermo, che vede il giovane Tom venire assunto per convincere il figlio di un miliardario americano a tornare in Italia. Tom, dopo aver accettato ed essere partito per l’Italia, si ritrova coinvolto in menzogne, frodi e omicidi. È stato annunciato già nel 2019 che la serie Ripley era in lavorazione presso Showtime e che Zaillian (The Night Of e The Irishman di Martin Scorsese) avrebbe scritto e diretto il nuovo progetto.

Ora, il presidente dell’intrattenimento di Showtime, Gary Levine, ha rivelato in un’intervista all’Hollywood Reporter che il piano per la serie prevede più stagioni. Infatti, alla domanda se è previsto un libro per stagione o se seguirà le orme di serie tv come Dexter nel prendere il materiale di partenza e cambiarlo man mano che la serie procede, Levine ha alluso alla prima ipotesi. Ha spiegato che questa è sempre stata la strategia di Zaillian per Ripley, sin dall’inizio, confermando: “Ripley è arrivato da noi con Steve Zaillian che aveva opzionato tutti e cinque i libri. Il suo intento originale è sempre stato quello di un libro per stagione”.

È stato confermato subito dopo l’annuncio della serie che Andrew Scott di Fleabag avrebbe interpretato Tom Ripley e al momento anche Johnny Flynn e Dakota Fanning sono stati coinvolti nello show. La prima stagione di Ripley, composta da 8 episodi, non ha ancora una data di uscita ufficiale.

