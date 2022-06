Kiernan Shipka riprenderà nuovamente il ruolo di Sabrina Spellman nella stagione 6 di Riverdale.

La sinossi ufficiale del diciannovesimo episodio, intitolato Capitolo 114: Le streghe di Riverdale e in onda su The CW il 10 luglio, svela infatti il coinvolgimento dell’attrice.

La trama ufficiale anticipa:

Ecco il promo della puntata:

Kiernan è apparsa più volte nella serie tratta dai fumetti dopo la cancellazione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, il progetto di Netflix che si è concluso dopo quattro stagioni nel 2020. Shipka ha fatto parte dell’evento in cinque episodi intitolato Rivervale.

L’attrice aveva ammesso che era stato interessante interpretare di nuovo la giovane strega perché non lo aveva fatto in due anni:

Sono rimasta sorpresa da quanto velocemente sia ritornata nel personaggio, è stato come riprendere ad andare in bicicletta, ma non si può mai sapere se quelle cose funzioneranno. Non ho mai interpretato qualcuno e poi ho smesso, e poi sono tornata a interpretarlo di nuovo. Per me è stata una cosa totalmente nuova. Non sapevo se avrebbe funzionato e poi ho pensato ‘Si adatta alla perfezione’, ed è stato davvero divertente.