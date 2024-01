The CW

Natalie Portman non ha mai visto la serie Riverdale, nonostante abbia lavorato insieme a Charles Melton nel film May December, diretto da Todd Haynes.

L’attore è conosciuto dal pubblico televisivo per aver interpretato Reggie Mantle nello show targato The CW, ma la collega non ha ancora avuto occasione di guardare gli episodi.

Natalie, intervistata da Variety, ha ammesso:

Non lo avevo mai visto recitare prima. Mi ha sorpresa: è un attore incredibile e una persona così divertente. Ci siamo divertiti molto.

L’attrice premio Oscar ha quindi ammesso di non avere ancora fatto un binge watching di Riverdale:

Non ho ancora guardato la serie. Lo farò immediatamente.

La serie, tratta dai fumetti degli Archie Comics, si è conclusa dopo 7 stagioni. Melton ha sostituito nel cast Ross Butler nella parte di Reggie, amico e rivale di Archie e giocatore di football al liceo. Negli episodi il personaggio ha una relazione con Veronica.

