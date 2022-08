Roger E, Mosley, indimenticabile interprete di Theodore “T.C.” Calvin nella serie Magnum P.I., è morto all’età di 83 anni nella mattina di domenica.

Sua figlia Ch-a ha scritto su Facebook:

Non potremmo mai piangere per un uomo così fantastico. Avrebbe odiato che qualcuno lo facesse in suo nome. Ora è il momento di celebrare ciò che ci ha lasciato. Ti voglio bene papà e tu ne volevi a me. Il mio cuore sta soffrendo, ma sono forte. Mi occuperò della mamma, il tuo amore per quasi 60 anni. Mi hai cresciuta bene e lei è in buone mani. Riposa in pace.

Mosley ha recitato accanto a Tom Selleck nella serie Magnum P.I. per otto stagioni, per un totale di 158 puntate. L’attore è poi tornato nel reboot con un piccolo cameo nel ruolo di Booky, un veterano della Guerra in Vietnam a cui T.C. (Stephen Hill) chiede un consiglio. Il personaggio è apparso nell’episodio della prima stagione intitolato A Kiss Before Dying e in The Day Danger Walked In, della terza stgione.

Per il piccolo schermo aveva recitato anche in Love Boat, Night Gallery, Sanford and Son, Kung Fu, Kojack, The Rockford Files, Starsky and Hutch, Night Court, Hangin’ With Mr. Cooper, Walker, Texas Ranger.

Fonte: ComicBook