Ron Cephas Jones è morto: aveva 66 anni. A confermare la notizia a People un portavoce dell’attore, che si è spento dopo una “lunga malattia polmonare”.

Jones era noto soprattutto per aver interpretato William Hill, il padre biologico di Randall Pearson (Sterling K. Brown), in tutte e sei le stagioni di This Is Us, un ruolo per il quale ha vinto due Emmy come miglior guest star nel 2018 e 2020.

Nella notte sono arrivati i commenti dei colleghi della serie, che hanno pianto la sua scomparsa. Dan Fogelman, creatore di This Is Us, ha scritto su Twitter:

Una perdita immensa. Ron era il migliore di tutti – sullo schermo, sul palco, e nella vita. Il migliore. La persona con cui era più facile uscire e divertirsi. E mio dio: che attore! Non penso di aver dovuto mai cambiare un singolo ciak dei suoi nel montaggio… Perché tutto ciò che faceva era perfetto. La prima volta che l’ho conosciuto è stata all’inizio di This Is Us, un momento magico quando sembrava fossimo stati tutti sparati fuori da un cannone. È sempre stato costante, sempre così grato – anche mentre la follia ci ronzava attorno. Amava gli attori. E AMAVA sua figlia. E noi gli volevamo bene. Tutti noi.

A massive loss. Ron was the best of the best – on screen, on stage, and in real life. The coolest. The easiest hang and laugh. And my God: what an actor. I don’t think I ever changed a single take of his in a cut… because everything he did was perfect… https://t.co/l5Ko9L1HZy — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 20, 2023

Il messaggio di Sterling K. Brown su Instagram:

Oggi la vita imita l’arte, e una delle persone più straordinarie del mondo non è più tra noi. Il mondo è un po’ meno luminoso. Fratello, ti vorremo sempre bene. E ci mancherai. Continua a farli ridere nella prossima fase dell’esistenza, e ci vedremo non appena sarò lì anche io.

Il messaggio di Mandy Moore su Instagram:

Conoscere e lavorare con Ron durante quella folle corsa che era This Is Us è stato dei doni più grandi. Era magia pura, sia come uomo che come artista. Una parte intrinseca del tessuto della serie. Non dimenticherò mai quanto è stato speciale quel penultimo episodio in cui lo abbiamo riportato indietro per dargli il giusto addio.

Il messaggio di Chrissy Metz su Instagram:

Grazie per aver illuminato ogni stanza in cui sei entrato. Non lo dimenticherò mai, e mi hai cambiato grazie al tuo cuore gentile, al tuo spirito incredibile, al tuo talento immenso e al tuo splendido sorriso. Spero che la tua transizione sia piena di luce e pace. Mando tutto il mio amore a Jasmine e ai suoi cari. Sei davvero il gatto più fico.

Infine anche il messaggio di Lyric Ross, che nella serie interpretava la figlia di Brown: