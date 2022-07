Julie Plec si occuperà dell’adattamento televisivo del romanzo Running Out of Time, progetto destinato a Peacock.

La produttrice e sceneggiatrice ha stretto nel 2020 un accordo che lega la sua casa di produzione My So-Called Company a Universal Television e ora sono emersi nuovi aggiornamenti sui titoli in fase di sviluppo.

Il primo titolo che verrà realizzato è Clifton, ispirato al romanzo Running Out of Time scritto da Margaret Peterson Haddix.

La serie, in fase di sviluppo per Peacock, racconterà la storia della diciassettenne Jazzie Smith, nata e cresciuta nell’idilliaca cittadina di Clifton, situata su un’isola e dove in passato trovavano salvezza gli schiavi in fuga e altri fuggitivi durante la Guerra Civile. Quando arriva sulla spiaggia un misterioso sconosciuto, Jazzie scopre la verità sulle origini dell’isola e tutto quello in cui crede va in mille pezzi.

Aisha Porter-Christie (Briarpatch) si occuperà della sceneggiatura.

La casa di produzione di Julie Plec ha inoltre in fase di sviluppo altre quattro serie.

Douglass Medical racconta la storia della dottoressa Vanessa Pilgrimm che affronta un devastante scandalo professionale ed è costretta a ritornare nella città di Washington, dove è cresciuta, per iniziare una nuova carriera presso il Douglass University Hospital. La donna dovrà però fare i conti con favoritismi, la pressione subita a causa delle aspettative della madre e un segreto che risale a ben 18 anni prima. Ayanna Floyd (The Chi) si occuperà della sceneggiatura.

Freeman, ideato da Adam Starks (Snowpiercer), è invece uno show con al centro una famiglia che si trasferisce in Georgia dopo aver ricevuto un’importante eredità, tra cui l’edificio misterioso conosciuto come Freeman Manor. Tra le mura della residenza e in città ci sono però misteri e un’oscurità nascosta.

Stay Gold è un progetto di genere dramedy su un teenager transgender che inizia l’ultimo anno di liceo facendo fatica a stabilire una nuova identità mentre si confronta con una nuova scuola e un nuovo ambiente, oltre a cercare di conquistare la ragazza dei suoi sogni. La serie si basa sul romanzo di Tobly McSmith che ne scriverà la sceneggiatura insieme a Drew Greenberg.

This Savage Song si basa invece sul romanzo di Victoria Schwab, che realizzerà l’adattamento per il piccolo schermo insieme a Plec. La storia è horror-fantasy e ha al centro due teenager in un mondo spezzato, dove degli atti violenti danno vita a dei veri mostri.

Fonte: Deadline