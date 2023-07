La saga di Pendragon ideata dallo scrittore Stephen R. Lawhead diventerà una serie tv prodotta per DailyWire+ e diretta da Jeremy Boreing, co-CEO di Daily Wire, che si concederà un periodo di pausa dai suoi impegni con l’organizzazione di estrema destra per lavorare sul set.

I sette episodi saranno girati in collaborazione con Ryan Whitaker e le riprese si svolgeranno in Italia e Ungheria. Secondo le indiscrezioni, inoltre, il via libera al lavoro sul set non avrà bisogno dell’approvazione di SAG-AFTRA, nonostante sia in corso lo sciopero degli attori.

La serie si ispira ai primi due romanzi della saga che racconta in modo nuovo la storia di re Artù, spostando gli eventi nella Bretagna occupata dai Romani, area in cui si stavano gettando le radici del cristianesimo mentre gli invasori barbari minacciano di prendere il controllo sull’isola. A risolvere la questione potrebbe quindi essere la fede che anima gli abitanti.

Nel team di produttori ci saranno Caleb Robinson, Ben Shapiro che è il co-fondatore di Daily Wire, Dallas Sonnier, Danielle Cox, Daniel Kresmery e Whitaker.

Boreing ha dichiarato:

Ho sognato di portare i libri di Stephen R. Lawhead sullo schermo per venticinque anni. Basandosi forse sulla mitologia con il maggior impatto nella tradizione occidentale, la Leggenda di Re Artù, questa serie ha aiutato a delineare la mia visione del mondo fin da quando l’ho letta negli anni in cui ero un teenager. Sì, è malinconico, ma portare questo progetto sullo schermo significa lasciare la nazione e rinunciare temporaneamente al mio ruolo di co-CEO di The Daily Wire.

Il debutto è previsto in streaming su DailyWire+ nel 2024.

Fonte: Deadline