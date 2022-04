Negli ultimi giorni è diventato un argomento di diverse interviste la recitazione seguendo il method acting per recitare nei film e nelle serie tv, e l’opinione degli attori sui colleghi che non escono dal personaggio, e dopoancheha detto la sua.

Durante un’intervista con Collider, Jackson ha accennato alla sua antipatia per la recitazione metodica. Durante le riprese del suo progetto più recente Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey in cui interpreta un uomo che soffre di demenza, Jackson è riuscito a raggiungere dei momenti molto emotivi con la sua intepretazione senza tentare di immergersi totalmente nel suo personaggio. L’attore crede che, anche durante le riprese di scene difficili, la recitazione dovrebbe essere divertente, ma ha scoperto che spesso chi utilizza questo approccio non si diverte. Lady Gaga ne è un esempio, l’attrice ha utilizzato il “method acting” per House of Gucci, e ne è rimasta angosciata.

È un lavoro di finzione. Lo fai in modo efficace e lo fai in un modo che non è dannoso per te stesso, perché si tratta di uno spazio sicuro. Dovresti essere in grado di stare al sicuro in questo spazio, lavorare e dare emozioni, e non essere danneggiato dalla tua stessa prova attoriale.

