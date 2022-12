Shondaland Audio ha annunciato la produzione di un podcast dedicato al rewatch di Scandal.

A condurre le puntate del progetto intitolato Unpacking the Toolbox saranno Katie Lowes e Guillermo Diaz.

La descrizione ufficiale del nuovo podcast, in arrivo nel corso del 2023 in una data non ancora annunciata, riporta

L’ex duo B613 – Huvkleberry Quinn – condividerà storie del dietro le quinte, fatti divertenti, ricordi dal set e una salutare dose di risate – alle volte invitando le loro co-star, i membri della troupe e forse alcuni superfan per ricordare e rivivere la realizzazione di Scandal insieme.

Unpacking the Toolbox è uno dei due podcast annunciati da Shondaland in partnership con iHeartMedia insieme a The Flaky Biscuit, condotto da Bryan Ford, che proporrà riflessioni e discussioni sul cibo.

Che ne pensate del podcast dedicato al rewatch di Scandal? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline