Mentre lo sciopero degli sceneggiatori si avvia alla sua terza settimana, l’impatto che il WGA ha già avuto sulle produzioni cinematografiche e televisive in tutto il Paese è piuttosto importante. I picchetti hanno causato chiusure improvvisate e costose che stanno sicuramente creando problemi e preoccupazioni sia agli studi di produzione che alle reti televisive.

Non si tratta solo delle perdite finanziarie che i membri dell’AMPTP stanno subendo, ma anche delle complicazioni logistiche derivanti dalla necessità di riorganizzare tutto, dagli orari degli attori alle riprese in luoghi diversi, fino ai palinsesti.

Nonostante possa essere frustrante per tutti gli altri lavoratori, in molti sembrano comprendere la necessità di questa azione intrapresa dalla WGA in questo momento. È considerata una misura inevitabile per ottenere una vittoria in questa situazione e per ristabilire una negoziazione diversa con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Non sorprende che molti artisti stiano limitando le loro apparizioni nella stampa o addirittura rinunciando del tutto, in segno di solidarietà nei confronti degli sceneggiatori. Tra di loro ci sono ad esempio anche il creatore di Good Omens, Neil Gaiman, e lo scrittore e regista protagonista di Fool’s Paradise, Charlie Day.

Dopo Daredevil: Born Again e Billions si sono aggiunti alla lista anche FBI: Most Wanted, P-Valley, Power Book II: Ghost e Pretty Little Liars: Summer School che hanno temporaneamente interrotto la produzione a metà della scorsa settimana a causa dell’adesione ai picchetti di tutti gli sceneggiatori della East Coast. Venerdì, l’imminente serie On Call di Prime Video è stata l’ultima a sospendere la produzione.

Ma ad oggi, quali sono le serie tv che stanno subendo le conseguenze di questo sciopero?

ABBOTT ELEMENTARY – La writing room è chiusa, quindi la terza stagione arriverà in ritardo e sarà probabilmente più corta. AMC – Le sceneggiature sono state completate per diversi spin-off di The Walking Dead, nonché per la seconda stagione di Mayfair Witches e Intervista col vampiro, ma la rete non è in grado di avviarne la produzione al momento. ANDOR – Tony Gilroy ha interrotto tutto il lavoro di scrittura e produzione non relativo alla scrittura, influenzando la seconda stagione che era in fase di riprese nel Regno Unito. IL DRAMA DI AVA DUVERNAY – La regista di Selma ha temporaneamente interrotto la produzione della serie Starz a causa dello sciopero. Le riprese erano in corso a Wilmington, in Carolina del Nord, da marzo. BIG MOUTH – La stagione 8, ultima stagione dello show, verrà ritardata poiché gli sceneggiatori avevano appena iniziato a lavorare quando lo sciopero è stato annunciato. BILLIONS – La settima stagione della serie Showtime è stata significativamente influenzata dai picchetti dello sciopero. BUNK’D – Le riprese della settima stagione sono state sospese a causa dello sciopero. COBRA KAI – Un’altra serie Netflix che subirà un ritardo, poiché la writing room della sesta stagione è stata chiusa e non ci sono sceneggiatori sul set. DAREDEVIL: BORN AGAIN – Il revival di Daredevil della Marvel è stato preso di mira dai picchetti, costringendo alla chiusura della produzione. EVIL – La produzione della quarta stagione è stata costretta a interrompersi venerdì 5 maggio a causa dei picchetti. FBI: MOST WANTED – La produzione è stata sospesa. GOOD TROUBLE – Freeform è stata costretta a interrompere la produzione della quinta stagione per un giorno a causa dei picchetti. HACKS – Le riprese della terza stagione della serie HBO Max di successo sono state interrotte a causa dello sciopero. HOUSE OF THE DRAGON – L’EP Ryan Condal continua a lavorare sulla serie HBO in un ruolo non legato alla scrittura poiché tutti gli script della seconda stagione sono stati consegnati prima dello sciopero. A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT – George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, ha annunciato la chiusura della writing room. I LATE-NIGHT SHOW – Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Seth Meyers sono in pausa, e saranno trasmesse repliche. Anche gli show di John Oliver e Bill Maher su HBO sono stati interrotti, mentre The Daily Show va in pausa su Comedy Central. LOOT – I picchetti dello sciopero hanno costretto Apple a interrompere la produzione della seconda stagione della serie comedy con Maya Rudolph. NIGHT COURT – La seconda stagione della sitcom NBC è destinata a essere sospesa durante lo sciopero, data la difficoltà di realizzare una comedy multi-camera senza sceneggiatori. P-VALLEY – Katori Hall, creatrice e showrunner di questa serie Starz, ha annunciato che la produzione della terza stagione non riprenderà “fino a quando non verrà raggiunto un accordo equo”. POWER BOOK II: GHOST – Un’altra serie presa di mira dagli scioperanti della WGA, che ha costretto le riprese a fermarsi a Tribeca. POWER BOOK III: RAISING KANAN – La serie Starz era in produzione per la terza stagione quando la writing room è stata chiusa. PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL – La produzione è stata temporaneamente sospesa nello stato di New York. THE RINGS OF POWER – La seconda stagione sta procedendo senza il lavoro dei produttori esecutivi e showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che sostengono la WGA. SATURDAY NIGHT LIVE – Gli ultimi tre episodi della stagione 48 sono stati cancellati. SEVERANCE – Apple ha interrotto la produzione della seconda stagione della sua acclamata serie drama a causa dello sciopero. SINKING SPRING – Questa è un’altra serie Apple che è stata costretta a interrompere la produzione per un giorno a causa dei picchetti della WGA. STRANGER THINGS – La produzione è sospesa fino a quando lo sciopero non terminerà. THE TALK – La produzione del talk show giornaliero è stata sospesa. UNSTABLE – Le riprese della seconda stagione sono iniziate a fine marzo, ma la produzione della serie Netflix di Rob Lowe è stata interrotta. THE UPSHAWS – La seconda stagione è ancora programmata per debuttare il 17 agosto, poiché la produzione era terminata per 10 dei 12 episodi, anche se è stata sospesa durante lo sciopero. Rimane da vedere cosa accadrà per gli ultimi due. THE VENERY OF SAMANTHA BIRD – Allo stesso modo, questa serie Starz aveva completato la produzione (a Montreal) di sei degli otto episodi, ma è stata interrotta, con ancora due episodi da girare. WONDER MAN – Un’altra serie Marvel che, come Daredevil: Born Again, è stata presa di mira dai picchetti della WGA, costringendo alla chiusura della produzione per una settimana. YELLOWJACKETS – La sala sceneggiature era appena stata riaperta per la terza stagione quando è stato indetto lo sciopero, il che significa che il ritorno della serie di Showtime subirà un ritardo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Deadline e Btlnews.com

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti