Un ruolo centrale nella trama della prima stagione di Scissione lo ha, il libro di auto aiuto scritto da Ricken (Michael Chernus), cognato del protagonista Mark (Adam Scott). La serie si divide in due ambientazioni: il mondo “reale” e il mondo “lavorativo”. Nel mondo “reale”, Mark ironizza spesso sul libro e sull’approccio alla vita di suo cognato, arrivando anche a ridicolizzarlo. Ma nel mondo “lavorativo”, il libro riesce ad arrivare nelle mani di Mark, che al contrario della sua controparte “reale” prende molto sul serio gli insegnamenti e la filosofia dell’autore.

Il creatore della serie, Dan Erickson, ha recentemente raccontato a Vulture di aver apprezzato molto la creazione di The You You Are, e in generale tutta la attività di world-building legata alla serie:

Se potessi passerei il tempo a scrivere i libri e i materiali di questo mondo. Mi piace scrivere la serie, ma la cosa che preferisco [è il world-building]. Il libro di Ricken è un vero e proprio flusso di coscienza, perché non lo vedo molto interessato a rileggere o a revisionare il suo materiale. Ricken… butta tutto fuori. E nel mio caso, nel farlo ho buttato fuori tutte le idiozie a cui riuscivo a pensare, solo che qualcuna ritornava… È così divertente e ridicolo! Per me tutto è diventato più semplice una volta che abbiamo aggiunto Michael Chernus al cast. Mi sedevo alla scrivania, imitavo un po’ Michael e cercavo di entrare nella sua testa… e mi usciva tutto questo!

