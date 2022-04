La serieha ottenuto ilper lada parte di Apple TV+.Il via libera alla produzione di nuovi episodi del progetto ideato da Dan Erickson, diretto e prodotto da Ben Stiller, arriva a distanza di poche ore dal debutto in streaming del season finale previsto venerdì 8 aprile e intitolato The We We Are.

Stiller ha dichiarato:

Vedere l’accoglienza delle persone che stanno amando lo show, e il modo in cui sono coinvolti i fan, è davvero eccitante. Portare in televisione Scissione è stato un percorso lungo. Ho letto per la prima volta il pilot di Dan cinque anni fa ed è sempre stata una storia da più stagioni, sono realmente contento che potremo continuarla. Sono grato nei confronti dei nostri partner di Apple TV+ che ci hanno sostenuto lungo tutto il percorso.

Matt Cherniss, a capo di Apple TV+, ha dichiarato:

Grazie al creatore Dan Erickson, al brillante Ben Stiller e all’incomparabile cast e alla troupe. Scissione ha immaginato un’esistenza avvincente e coinvolgente e gli spettatori di tutto il mondo vogliono scoprire ancora di più di questi personaggi così ricchi. Siamo eccitati nell’immergerci in questo mondo totalmente unico e svelare ancora più strati della Lumon nella stagione due.

In Scissione, Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di separazione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso.

Scissione riunisce il vincitore dell’Emmy e del DGA Award Ben Stiller con la vincitrice dell’Oscar e dell’Emmy Award Patricia Arquette, che fa parte del cast insieme ad Adam Scott, John Turturro, Britt Lowe, Zach Cherry, Dichen Lachma, Jen Tullock , Tramell Tillman, Michael Chernus e il vincitore del premio Oscar Christopher Walken.

La serie è scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions, e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori. Endeavour Content funge da studio.

Fonte: Deadline