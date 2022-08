Le riprese della stagione 2 di Scissione cominceranno molto presto, a detta del suo protagonista Adam Scott.

In una recente intervista con SiriusXM, Adam Scott ha rivelato che il cast e la troupe si stanno preparando per la produzione della seconda stagione:

Adam ha inoltre parlato del finale della prima stagione spiegando:

Sono così felice che le persone siano state torturate da questo cliffhanger come i protagonisti, perché quando stavamo girando la scena della festa, così come le cose con il cliffhanger di John Turturro e Britt Lower, e quello di Zach Cherry, ci dicevamo: ‘Ok, come se fossero con noi da nove episodi, sarà fantastico’. Ma non sai mai le fondamenta di quel castello di carte. Se funzionerà e se il pubblico si preoccuperà così tanto. E così lo scenario migliore è successo e le persone sono state davvero brave a tenere il passo con lo spettacolo e ad esserne davvero coinvolte. Quindi, quando sono accaduti quei grandi cliffhanger, ha funzionato. E siamo tutti così grati.