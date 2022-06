L’ATX TV Festival 2022 ha regalato un atteso panel dedicato a, creatore della serie, ha confermato che c’è l’intenzione di realizzare un

All’evento hanno partecipato anche Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes, e Neil Flynn.

Lawrence ha dichiarato:

Siamo tutti così grati che vi importi ancora di noi, ci dà una scusa per trascorrere il tempo insieme. Siamo felici di essere insieme in ogni modo.

Donald Faison, parlando quindi della possibilità di un ritorno di Scrubs, aveva ammesso:

Penso che tutti vogliamo un reboot e lavorare di nuovo insieme, ma non potrebbe essere un’intera stagione. Forse un film o qualcosa che possiamo girare in alcuni mesi. Con tutto quello che Bill sta facendo ora, non sarà mai più libero. Se trova il tempo lo faremo.