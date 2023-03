Bill Lawrence è tornato a parlare del possibile film reunion di Scrubs, sottolineando che ritiene “inevitabile” la produzione di un progetto con il cast originale.

Lo showrunner ha spiegato:

Nel modo più grandioso, il cast e gli autori di quello show stanno tutti lavorando. E il motivo principale per realizzare un progetto simile non è il lavoro, ma perché ci piace davvero trascorrere il tempo insieme

Parlando del possibile film, Lawrence ha sottolineato:

Penso sia inevitabile che accada. Noi scherziamo dicendo che la prima volta che non ci vedremo per sei mesi sarà il momento in cui finiremo per fare un film di Scrubs.