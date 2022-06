La serie, uno dei titoli Marvel in arrivo prossimamente, regalerà nuovi dettagli delladi

Samuel L. Jackson, intervistato da The Hollywood Reporter, ha spiegato:

Posso avere un’intera vita come Nick Fury che non sia Nick Fury al lavoro. Potrete venire a casa con me e e vedere cosa gli accade a casa o quando è da solo, o quando non sono così forte o quando mi tolgo un tutore per la schiena perché Nick Fury è anziano.