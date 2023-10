Only Murders in the Building

Selena Gomez, star di Only Murders in the Building, ha parlato del suo rapporto con i fan e di come “non essere irraggiungibile” la faccia sembrare più simile a un’amica che a una star.

La giovane attrice ha raccontato a Fast Company:

Non sono inarrivabile. Guardo qualcuno come Beyoncé e sono meravigliata. Rimango a bocca aperta. Ogni parte di lei è semplicemente impeccabile ed è così meravigliosa. Sono andata al suo show e sono rimasta stupefatta. Ma io non sono così e va bene.

La cantante e attrice ha sottolineato:

Io sono io e sono un po’ sciocca, ma sono anche sexy e divertente, e voglio sfruttare bene il tempo che ho a disposizione. Abbiamo bisogno di dee come Beyoncé e e Adele. Ma io sono semplicemente felice di essere la vostra migliore amica.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Selena Gomez?

Fonte: The Wrap