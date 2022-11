Seth Rogen sarà sceneggiatore, regista e produttore di una nuova comedy ambientata nel mondo di Hollywood di cui Apple TV+ ha ordinato la produzione.

La casa di produzione Point Grey Pictures – di proprietà di Rogen, Evan Godlberg e James Weaver – collaborerà per realizzare la serie con Lionsgate.

Rogen e Goldberg hanno scritto la sceneggiatura della comedy insieme a Peter Huyck e Alex Gregory, in precedenza nel team di Veep, e saranno impegnati come registi.

Al centro della trama ci saranno i tentativi di uno storico studio hollywoodiano di sopravvivere in un mondo in cui è sempre più difficile far convivere arte ed esigenze commericali.

Huyck e Gregory avranno l’incarico di showrunner della comedy, progetto che li riporta a lavorare per il piccolo schermo dopo The White House Plumbers, miniserie prodotta per HBO e con star Justin Theroux e Woody Harrelson.

La casa di produzione di Rogen e Godlberg è invece particolarmente attiva per il piccolo schermo con progetti come The Boys e il nuovo show animato sequel di Sausage Party.

Fonte: Deadline