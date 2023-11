Sex and the City

La scrittrice Candace Bushnell sta collaborando con Bunim/Murray Productions per sviluppare il dating show per ora intitolato Is There Still Sex in the City.

Il progetto verrà proposto ai possibili acquirenti nelle prossime settimane. Al centro dell’attenzione ci saranno quattro “favolose” amiche cinquantenni che vanno alla ricerca di amore e che lasciano la loro esistenza in città per un’utopia.

Vivranno così insieme in una residenza in campagna dove dovranno scegliere tra un gruppo di uomini la potenziale anima gemella in ogni episodio. Le protagoniste avranno a che fare con toy boy, uomini anziani e ricchi, e anche con chi rappresenta le loro fantasie.

La descrizione dello show si conclude chiedendo: “Ma alla fine, chi ruberà realmente i loro cuori, e le nostre signore potranno riportare il sesso in città?”.

Bushnell, autrice del libro che ha ispirato Sex and the City e protagonista in passato del reality show Sex, Lives and Video Clips su VH1, ha dichiarato:

Le donne di cinquanta e più anni sono il nuovo gruppo demografico più importante nel mondo degli appuntamenti, e dovrei saperlo visto che sono una di loro. Nel corso dei decenni ho frequentato uomini di tutte le età e sono così entusiasta nel lavorare a uno show che unisce la mia passione per le relazioni con la chance di aiutare donne, come me, ad affrontare l’amore.

Che ne pensate? Guarderete il dating show ispirato a Sex and the City?

Fonte: Deadline