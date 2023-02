Sex Education: Ncuti Gatwa annuncia il suo addio alla serie?

Ncuti Gatwa sembra aver condiviso un messaggio in cui annuncia il suo addio alla serie Sex Education.

L’attore, su Instagram, ha infatti condiviso una foto della porta della sua roulotte sul set, accompagnata dalla didascalia:

Ultimo giorno, Ultima volta. Addio, bimbi, grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza.

Ncuti farà parte della quarta stagione della serie Sex Education, in arrivo prossimamente su Netflix, anche se non è stato rivelato quanto i suoi impegni con Doctor Who abbiano limitato la presenza del suo personaggio nelle prossime puntate. Le riprese dei due progetti non sembrano infatti essersi ostacolate.

Gatwa è stato scelto da Russell T. Davies per il ruolo del Quindicesimo Dottore e apparirà prossimamente dopo i tre episodi speciali che vedranno protagonista David Tennant, tornato nei panni del Signore del Tempo accanto alla sua companion Donna Noble, interpretata da Catherine Tate.

Che ne pensate? Ncuti Gatwa ha detto addio alla serie Sex Education?

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie Netflix nella nostra scheda.

Fonte: Instagram