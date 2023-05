Sharon Horgan ha spiegato la differenza tra il mercato televisivo nel Regno Unito e e negli Stati Uniti.

La creatrice di Bad Sisters, dutante il BBC Comedy Festival, ha dichiarato:

Nessuno ti mente nel Regno Unito. Non ti prendono per il c**o. Sono stata negli Stati Uniti a presentare dei progetti dove ti dicono che uno show verrà realizzato, esci dalla stanza, e trenta minuti dopo ti dicono che non la realizzeranno.