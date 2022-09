She-Hulk e la difficoltà di tenere segreta l’apparizione di Daredevil

Gli spettatori di She-Hulk: Attorney at Law sono letteralmente impazziti all’apparizione di Daredevil nel trailer.

La regista degli episodi 5-7 Anu Valia ha parlato di quanto è stato difficile mantenere il segreto sull’apparizione del personaggio:

Oh cavolo, è stato fantastico. Lo leggi nella sceneggiatura e pensi, ‘Uh oh.’ Lo leggi e pensi, ‘Ok, ora nessuno può toccare questo copione. Ho così paura che diventi pubblico.’ e ti ripeti, ‘Ok, come lo giriamo? Come facciamo a…’ Capisci cosa intendo? Quindi è stato molto divertente. Ed è stato in quel momento che ho pensato: “È meglio che non lasci il copione da nessuna parte”. Ce l’ho in digitale su un iPad. Ma era pazzesco. Sono stato molto felice di poter contribuire un po’ a questo segreto.