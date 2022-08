She-Hulk: gli easter egg del primo episodio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come ogni buon prodotto Marvel Studios, anche il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è pieno di easter egg.

Ecco alcuni degli elementi che potreste non aver notato:

I colleghi di Jennifer Walters sono Nikki (Ginger Gonzaga) e Dennis Bukowski (Drew Matthews), Bukowski è stato rivale di Jennifer in aula, ne abbiamo già parlato qui.

Quando Jennifer è in ansia per la sua arringa, Nikki la invita a fare la sua faccia salvaggia, che in inglese è Savage face. Savage è l’aggettivo della prima serie a fumetti di She-Hulk.

Le origini di She-Hulk sono diverse rispetto a quelle dei fumetti, dove Jennifer viene attaccata da un criminale e Bruce decide di donarle il proprio sangue.

Nella casa di Hulk c’è l’elmo della mark XX Iron Legion di Tony Stark, e una pignatta a forma di Hulk!

Jennifer indossa la maglietta I love Mexico, simile a quella dei fumetti I love Los Angeles.

Sia Hulk che Jennifer usano la thunderclap, una delle mosse più famose di Hulk

Anche nei fumetti, uno dei primi scontri tra Jennifer e Titania avviene in un’aula di tribunale.

