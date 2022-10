She-Hulk: Funko annuncia una nuova POP col costume da super eroina

In occasione del finale di She-Hulk: Attorney at Law, Funko ha annunciato dei nuovi POP dedicati alla serie tv Marvel Studios.

Innanzitutto un nuovo pop dedicato a Jennifer con il costume da super eroina:

Lo stesso POP sarà disponibile in versione Glow in the dark (Si illumina al buio) come esclusiva Amazon:

Sarà disponibile anche in versione gigante, oltre un nuovo Pop Moments con Jennifer e Emil nel carcere della Damage Control, questa volta esclusivi di Target:

Come al solito, per le esclusive vi invitiamo a sentire i vostri distributori di fiducia.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Vi piacciono questi POP di She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter