She-Hulk: non ci saranno personaggi legati a Spider-Man

Purtroppo She-Hulk non interagirà con Spider-Man o con personaggi del suo universo, a causa dei diritti condivisi con Sony.

In un’intervista con The Direct, la showrunner Jessica Gao ha svelato che lo staff di sceneggiatori della serie è rimasto davvero deluso di non poter usare Spider-Man o qualsiasi personaggio legato all’arrampica muri, a causa dei diritti condivisi con Sony.

Volevamo molti personaggi per situazioni divertenti in cui potessimo utilizzare un personaggio e pensare a ragioni divertenti per cui avrebbero avuto problemi legali. Ma c’erano molti personaggi che provenivano dai fumetti che non potevamo usare a causa di un problema di diritti, o c’erano alcune volte in cui era per colpa della Marvel… Tutto quello che dicevano era che avevano altri piani. E questo è tutto ciò che ci avrebbero detto. E poi, abbiamo cercato molto, molto duramente di colpire, pungolare e ottenere un po’ più di informazioni. Naturalmente, non ce lo hanno detto. Ma devo dire che l’unico personaggio del MCU che ha davvero deluso molti degli sceneggiatori è che non potevamo usare Spider-Man e chiunque fosse coinvolto nell’universo di Spider-Man. Abbiamo tanti fan di Spider-Man tra gli sceneggiatori.