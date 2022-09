She-Hulk: Perché Wong ha fatto evadere Abominio?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e rivela perché Wong ha fatto evadere Abominio. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Wong svela che ha liberato Abominio contro la sua volontà perché gli serviva un degno sfidante per i suoi allenamenti da Stregone Supremo. Confessa poi che ha offerto a Emil un posto a Kamar-Taj, ma ha rifiutato per tornare in cella di sua spontanea volontà. Emil viene dunque scagionato dall’accusa di evasione. Mentre è proprio Wong a essere denunciato per il crimine. Lo Stregone Supremo fugge prima di essere arrestato.

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

