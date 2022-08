She-Hulk: Tatiana Maslany e Kat Coiro sostengono gli artisti degli effetti speciali

Negli ultimi giorni sono emerse online le testimonianze di alcuni artisti che si occupano degli effetti speciali e hanno denunciato le condizioni di lavoro legate ai progetti Marvel, dichiarazioni ora commentate anche da Tatiana Maslany e Kat Coiro, la protagonista e la regista di She-Hulk.

L’interprete di Jennifer Walters ha spiegato:

Mi sento incredibilmente rispettosa nei confronti del talento di queste persone e pensando a quanto velocemente devono lavorare. Ovviamente, molto più velocemente rispetto a quanto dovrebbero fare per sfornare queste cose. E so che c’è molta attenzione sulla CG, critiche e commenti, ma penso che dobbiamo essere super-consapevoli di come le condizioni di lavoro non siano sempre ottimali e hanno compiuto questi incredibili passi in avanti in questo settore e questo settore tecnologico. Quando guardo vedo dei pensieri, non sembra una scena di un videogioco. Posso vedere i pensieri della persona, del personaggio. Provo grande ammirazione per quello che fanno e sono davvero grata perché siamo in un momento in cui possiamo lavorare con questi fantastici artisti.