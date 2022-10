She-Hulk: la controfigura di Tatiana Maslany vorrebbe un team-up con Ms Marvel

Malia Arrayah, la controfigura di Tatiana Maslany, vorrebbe un team-up tra She-Hulk e Ms Marvel, e ha spiegato il perché sarebbe perfetto.

In un’intervista con Screen Rant, la donna ha spiega perché un team-up tra Ms Marvel e She-Hulk sarebbe perfetta, sottolineando che entrambe hanno scoperto di recente i loro poteri:

Sarebbe davvero interessante vedere She-Hulk al fianco di Ms Marvel perché anche lei ha appena scoperto i suoi poteri. Penso che siano entrambe entusiaste in maniera simile. Per Jen, i suoi poteri sono nuovi e lei è She-Hulk. Entrambe incarnano questo nuovo senso di potere e se ne rendono conto. Sarei molto interessata a vederle in squadra insieme e vedere cosa succederà.