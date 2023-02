Christa Miller, negli ultimi giorni, sta regalando ai fan delle serie tv delle foto memorabili e ora è il turno di un’immagine in cui il mondo di Shrinking e quello di Scrubs si incontrano.

Lo scatto pubblicato su Instagram nella giornata di ieri mostra infatti l’attrice insieme a Jason Segel, Zach Braff e John C. McGinley.

Gli interpreti del dottor Perry Cox e di John Michael “J.D.” Dorian in Scrubs – Medici ai primi ferri hanno così incontrato l’attore che recita nei panni del terapeuta Jimmy Laird in Shrinking, serie in cui Christa ha la parte di Liz.

Miller ha accompagnato la foto con una didascalia in cui dichiara che ama quando i suoi mondi si incontrano, situazione che sicuramente sta ottenendo anche l’approvazione dei fan che la seguono sui social.

Che ne pensate della foto dell’attrice Christa Miller con i protagonisti delle due serie Shrinking e Scrubs?

Fonte: Instagram