Nuove indiscrezioni sulla seconda stagione de Gli Anelli del Potere, le cui riprese proseguiranno per un altro paio di settimane nel Regno Unito senza però la presenza degli showrunner a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Il sito Fellowshipoffans ha saputo da fonti attendibili che nei nuovi episodi vedremo nientemeno che Shelob, una delle creature più spaventose e potenti della Terra-di-Mezzo. Shelob è un essere malefico in forma di ragno, che J.R.R. Tolkien descrive come l’ultima figlia di Ungoliant, uno spirito sempre in forma di ragno che durante la Prima Era collaborò con Melkor nella distruzione degli alberi di Valinor, una scena accennata proprio nella prima stagione de Gli Anelli del Potere:

Nonostante Shelob risieda a Mordor, è autonoma dall’influenza di Sauron. Quest’ultimo tuttavia approfittava della sua presenza ai confini del suo regno a livello strategico, come deterrente. Nel secondo libro del Signore degli Anelli, Le due torri, Shelob cattura Frodo proprio mentre cerca di attraversare le montagne di Mordor: l’hobbit viene salvato grazie all’intervento di Sam. Questa scena è stata inserita da Peter Jackson nel terzo film, Il Ritorno del Re.

Shelob esisteva già nella Seconda Era, epoca in cui è ambientata la serie di Patrick McKay e JD Payne che, lo ricordiamo, racconta storie ispirate ai romanzi di Tolkien ma non fa una trasposizione precisa. Ha quindi senso che il ragno malefico compaia, in una versione “più giovanile” come descritto da FellowshipOfFans, probabilmente in un ruolo molto minore (non escludiamo qualcosa di simile a quanto visto con il Balrog della prima stagione). Ne Le due torri è presente un brevissimo resoconto di come Shelob arrivò a Mordor:

Come Shelob arrivò lì, volando dalla rovina, nessun racconto lo racconta, perché dagli Anni Oscuri sono usciti pochi racconti. Ma lei era ancora lì, che era lì prima di Sauron e prima della prima pietra di Barad-dur; e non serviva altro che se stessa, bevendo il sangue di Elfi e Uomini, gonfia e ingrassata con interminabili rimuginazioni sui suoi banchetti, tessendo ragnatele d’ombra; poiché tutti gli esseri viventi erano il suo cibo e il suo vomito tenebroso.

Insomma, è possibile che Shelob si sia risvegliata nell’Ered Gorgoroth dopo la creazione del Monte Fato e che Sauron (o chiunque altro) finisca per incontrarla. Ovviamente sono mere speculazioni…

Trovate tutte le notizie su Gli Anelli del Potere nella nostra scheda.