La serie Slow Horses ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5 da parte di Apple TV+.

Il progetto è un adattamento dei romanzi di Mick Herron e ha come protagonista l’attore Gary Oldman.

Nel giugno 2022 la serie aveva ottenuto il via libera alla produzione delle stagioni 3 e 4.

Il quinto capitolo del progetto sarà tratto dal romanzo intitolato London Rules. La trama del libro è la seguente:

Tutti sono sospettosi quando Roddy Ho (Christopher Chung), il nerd esperto in tecnologia, ha una nuova fidanzata molto glamour. Quando una serie di eventi sempre più bizzarri avvengono in varie parti della città, sarà compito dei membri della divisione Slow Horses capire come tutto sia collegato.