ha condiviso un aggiornamento riguardante laideata comedi. Durante un’apparizione alla convention Fan Expo di Vancouver, la star dello show originale ha parlato della situazione del progetto che sta sviluppando in collaborazione con Michael Rosenbaum e Al Gough e Miles illar.

Tom ha dichiarato:

Welling ha poi svelato chi vorrebbe coinvolgere nel nuovo show:

L’interprete di Clark Kent ha poi dichiarato:

Abbiamo già pensato all’animazione, semplicemente non abbiamo ancora le storie perché Al e Miles sono impegnati a realizzare film in stile Tim Burton. Non appena avranno concluso quel lavoro, lo realizzeremo. Voglio essere la voce di Clark, voglio Erica per la voce di Lois. Quello sarà l’aspetto divertente. Penso ci sia una storia che Al e Miles racconteranno che sia individuale e nuova, e la chiameremo legata al multiverso. Ma vedremo che direzione prenderà il progetto e sarà divertente.