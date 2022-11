Sophie Turner sarà la protagonista della serie in sei episodi Joan, un progetto prodotto per ITVX ispirato alla vita della famosa ladra di gioielli Joan Hannington.

Il progetto è stato scritto da Anna Symon e sarà diretto da Richard Laxton.

La storia è ambientata nella Londra degli anni ’80, ispirandosi all’autobiografia della donna, e seguirà l’ascesa compiuta da Hannington nel mondo criminale. Le riprese si svolgeranno a Londra a partire dalla primavera del 2023.

Joan verrà mostrata inizialmente quando ha venti anni ed è una persona fiera, senza compressi e coinvolgente, non priva delle sue profonde cicatrici e di vulnerabilità, oltre a essere un’amorevole madre per Debbie, che ha 4 anni. La giovane è in un matrimonio disastroso con un un violento criminale e, quando l’uomo fugge, Joan coglie l’occasione di lasciare la sua vecchia vita.

Animata dal desiderio di occuparsi di Debbie e creare una casa sicura per sua figlia, Joan prende delle strazianti decisioni mentre cerca di ottenere una vita migliore. Sfruttando totalmente la sua intelligenza acuta, il fascino e il suo talento nell’imitare e recitare, Joan affronta alti e bassi, gioie e dolori.

Sophie ha commentato:

Sono davvero entusiasta nel portare la storia dell’affascinante vita di Joan Hannington sullo schermo: è una delle più famose figure nel mondo criminale di Londra, e si è guadagnata il soprannome di La Madrina. Una donna che si muove nella sua carriera di successo e coraggiosa come ladra di gioielli, il tutto mentre cerca di riottenere la figlia che è stata affidata ai servizi sociali. Vedremo una madre disperata che viene travolta dal trascinante mondo del crimine.

Polly Hill, responsabile delle serie di ITV, ha aggiunto:

La storia di Joan è incredibile, è stata in grado di realizzare un successo, quando gli ostacoli sembravano accumularsi contro di lei, andando contro le regole. Gli script di Anna sono brillanti e perfetti per ITVX e non vedo l’ora di vedere Sophie Turner recitare nei panni di Joan. Ambientata negli anni ’80 con la regia di Richard Laxton e la produzione di Ruth Kenley-Letts e Snowed-In, questa sarà una storia grandiosa con un team incredibile che la porterà sullo schermo.

La sceneggiatrice Anna Symon ha infine concluso:

Da madre single senza soldi a ladra di diamanti di successo, la vita di Joan Hannington è come un giro sulle montagne russe, elettrizzante, dalla miseria alla ricchezza. Non potrei essere più entusiasta nel vedere il talento stellare di Sophie Turner mettersi nei panni di Joan. Fin da quando ho letto l’esplosiva autobiografia di Joan, ho voluto disperatamente portare la sua storia sullo schermo e sono elettrizzata nel collaborare ancora una volta con i team di incredibile talento di Snowed-In Productions e ITV. Con il brillante Richard Laxton alla guida, non vedo l’ora di iniziare il lavoro.

Che ne pensate della scelta di Sophie Turner come star di Joan? Lasciate un commento!

Fonte: SpoilerTV