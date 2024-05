Nei prossimi giorni, farà il suo debutto nel Regno Unito su Channel 4 (e negli Usa su Max) la docuserie Spacey Unmasked (GUARDA IL TRAILER). Lo show indaga la condotta di Kevin Spacey e raccoglie le testimonianze di numerosi uomini, non collegati al caso legale portato in tribunale, che hanno condiviso la loro esperienza con lui. Via Twitter, il diretto interessato ha accusato il network di non avergli concesso la possibilità di rispondere alle accuse prima della messa in onda:

Nel corso dell’ultima settimana, ho ripetutamente chiesto a Channel 4 di concedermi più di 7 giorni per rispondere alle accuse mosse contro di me che risalgono a 48 anni fa e di fornirmi dettagli sufficienti per indagare su tali questioni. Channel 4 ha rifiutato sulla base del fatto che ritiene che chiedere una risposta in 7 giorni a nuove accuse anonime e non specifiche sia una “giusta opportunità” per me di confutare qualsiasi accusa fatta contro di me. Non me ne starò con le mani in mano e non mi lascerò attaccare da un “documentario” unilaterale su di me di un network morente, nel suo disperato tentativo di ottenere ascolti. C’è un canale appropriato per gestire le accuse contro di me e non è Channel 4. Ogni volta che mi è stato dato il tempo e una sede appropriata per difendermi, le accuse sono stato respinte e io scagionato.

L’attore poi promette che, sul suo profilo, questo weekend fornirà la sua risposta alle accuse contenute nella docuserie. Ecco il suo post:

Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that… — Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 2, 2024

Spacey Unmasked: le rivelazioni contenute nella docuserie

Ricordiamo che un anno fa la star di House of Cards era stata giudicata non colpevole delle accuse di molestie sessuali che gli erano state rivolte da quattro uomini in Gran Bretagna, riportando eventi che sarebbero avvenuti dal 2001 al 2013: qui tutti i dettagli.

La docuserie contiene numerose testimonianze con accuse di comportamenti inappropriati verso l’attore. Sono le testimonianze inedite di dieci individui non coinvolti nel processo in questione, riguardano fatti apparentemente avvenuti nell’arco di quasi 50 anni tra Los Angeles, New York e Londra, in cinema, feste e sul set di House of Cards, come riporta Variety:

Una delle accuse è relativa a quando Spacey era un adolescente al liceo di Chatsworth di Los Angeles: un uomo afferma che gli afferrò i genitali a una festa e, più tardi, lo mise all’angolo

Un giovane attore afferma che quando aveva 23 anni e si trovava sul set di House of Cards, Spacey gli mise una mano nei pantaloni

Una production assistant di House of Cards afferma che “diversi membri della troupe non si sentivano a loro agio” a causa del comportamento dell’attore, il quale sembrava “fissato in particolare su una di queste persone”

Nella docuserie si parla anche delle indagini portate avanti dalla casa di produzione MRC, che trovarono un pattern di “comportamenti innappropriati” nel corso delle prime cinque stagioni

Un’altra persona afferma di aver conosciuto Spacey nel 1998, in un nightclub di Los Angeles. Il giorno dopo l’attore lo invitò al cinema e, durante la proiezione, non solo “si toccò” ma cercò anche di coinvolgerlo nella cosa.

Sette delle dieci testimonianze vengono da uomini che, all’epoca dei fatti da loro raccontati, erano tutti giovani attori che cercavano di farsi strada nel mondo del cinema o del teatro. In alcuni casi gli eventi raccontati sarebbero avvenuti nel contesto dell’Old Vic, il teatro londinese di cui Spacey è stato direttore artistico fino al 2015.

Nella docuserie è anche presente una testimonianza di Randall Fowler, fratello maggiore di Kevin Spacey, che racconta come loro padre Thomas Fowler (morto nel 1992 a 68 anni) fosse un negazionista dell’olocausto e un simpatizzante nazi. Randall afferma di essere stato più volte violentato dal padre quando era solo un adolescente. “Kevin ha trovato il modo di sopravvivere in un ambiente ostile che non era una famiglia amorevole,” spiega. “Recitare era la sua fuga”.

In Italia Spacey Unmasked sarà disponibile su Discovery+.

