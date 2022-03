Netflix ha confermato la produzione delladie il creatore Hwang Dong-hyuk ha svelato che vorrebbe coinvolgere nuovamente l’attrice

Lo sceneggiatore ha inoltre ammesso che non c’è ancora nulla di pronto:

Posso solo dire che ci saranno altri giochi grandiosi. Sto semplicemente facendo brainstorming e raccogliendo le idee per la stagione 2. Non ho nemmeno iniziato a scriverla.

Hwang ha inoltre sottolineato che la maggior parte dei personaggi sono morti, quindi dovrà inventarsi qualcosa per farli riapparire in scena. Indicando HoYeon Jung, che ha avuto la parte di Kang Sae-byeok, sul red carpet dei PGA Awards, lo sceneggiatore ha aggiunto:

L’attrice ha quindi risposto dichiarando divertita:

Il creatore di Squid Game, aveva recentemente parlato di come si avvicina all continuazione della storia di Gi-hun:

Nella prima stagione la sua umanità è mostrata usando un modo davvero passivo. Ma penserei che nella seconda, grazie a quello che ha imparato dai giochi e alla sua esperienza, tutti saranno usati in modo più attivo. E, al tempo stesso, come accaduto per il Front Man (Lee Byung-hun) che era stato un vincitore in passato, si tratta come di Darth Vader. Alcuni finiscono per essere jedi e altri diventano Darth Vader, giusto?