La prima stagione in onda dal 25 settembre 2017 su Netflix

A partire da lunedì 21 marzo, fino a lunedì 18 aprile, i fan dipotranno accedere a uninteramente dedicato allasu, il servizio di streaming televisivo gratuito di Paramount. A disposizione ci saranno quindi tutti i 13 episodi della quarta stagione in esclusiva, seguendo le nuove avventure dell’equipaggio dell’USS Discovery.Lo show prosegue infatti la saga iniziata oltre 50 anni fa, riuscendo a conquistare anche le nuove generazioni di fan.

Un appuntamento imperdibile quindi per tutti gli appassionati dell’amato spin-off della saga su Pluto TV, dove non solo è presente il temporary channel di Star Trek: Discovery, ma anche un canale sempre attivo dedicato al genere Sci-Fi: una vera e propria navicella spaziale per intraprendere un viaggio tra i migliori film e serie tv di fantascienza e fantasy, e vivere innumerevoli avventure da una galassia all’altra, 24 ore su 24.

La stagione 4 di Star Trek: Discovery mostra il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery affrontare una minaccia diversa da quelle incontrate finora. Mentre i mondi compresi e non compresi nella Federazione percepiscono l’impatto, devono affrontare l’ignoto e lavorare assieme per assicurare un futuro di speranza per tutti.

I protagonisti della serie sono Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Paul Stamets (Anthony Rapp), Sylvia Tilly (Mary Wiseman).

Fonte: Comunicato stampa