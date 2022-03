A partire da oggi, è disponibile il primo episodio della stagione 2 di, con il ritorno dinei panni di

In una recente intervista, l’attore ha raccontato di essere rimasto sorpreso quando ha ricevuto la chiamata per tornare nei panni di Q:

Ho ricevuto una telefonata da Terry Matalas, che è il produttore esecutivo, che mi ha detto: “Beh, te lo aspettavi, vero?'” E io gli risposi di: “No, no, Terry, in realtà, non me lo aspettavo. Il franchise ha fatto un sacco di film senza di me e, oserei dire, anche la serie Picard. Quindi no, non me lo aspettavo. Sono felice, ma non me lo aspettavo.” E lui mi ha detto: “Beh, voglio solo che tu sappia che quando sono salito a bordo del progetto, la prima cosa che ho detto è stata ‘Q sta tornando'”. Gli risposi “Va bene, sono qui.” Quindi sono felice, sono felice di essere tornato.

L’attore si è poi concentrato sulla saggezza del nuovo Q, forgiata dagli anni trascorsi. Non è lo stesso di prima, ora ha dalla sua l’esperienza dell’età matura:

Ci sono molte cose differenti. Prima di tutto, sono scrittori diversi. In secondo luogo, è passato molto tempo. Sono passati molti anni nel tempo terrestre. Sono passati, non so, 20 anni, diciamo. Inoltre, c’è una preoccupazione, dal punto di vista della recitazione, dal punto di vista creativo, che è un territorio molto pericoloso in cui cercare di entrare e ricreare. Non c’è niente di più sconveniente che vedere un vecchio che cerca di sembrare giovane con un balletto. Il pubblico direbbe sicuramente ‘Oh mio Dio, per favore smettila.’ Ma quelle erano tutte cose di cui ero un po’ preoccupato quando ho accettato il ruolo, ma hanno dissipato le mie paure quasi immediatamente dicendo: “Stiamo cercando un lato diverso di questo personaggio. È un altro. È più vecchio, più saggio, ancora potenzialmente pericoloso, ma c’è un’agenda, e l’agenda non riguarda solo il modo in cui influisce su Picard, c’è un’agenda che parte dal suo cuore. E io ho detto “Oh, ok, dimmi di più, sono interessato.” Quindi, ne abbiamo parlato di più e poi ho capito. Quindi c’è una parte di me che è un po’ preoccupata dal fatto che l’aspettativa per il mio personaggio sia la stessa di The Next Generation, ma il pubblico deve capire che questo è un mondo diverso. Siamo in un mondo diverso.