si è conclusa il mese scorso, e sebbene non sia ancora chiaro se otterrà il rinnovo per una seconda stagione, molti personaggi che erano presenti nella serie compariranno ancora. Uno di questi è proprio, che ha ripreso il suo ruolo dinel sesto episodio intitolato “Capitolo 6: Dal deserto uno sconosciuto,”. Il personaggio aveva fatto il suo debutto nella seconda stagione dipiù precisamente nel tredicesimo capitolo intitolato “La Jedi”. Nell’episodio in questione, Ahsoka fa squadra con(Pedro Pascal) per sconfiggere Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) e il suo Capitano della Guardia, Lang (Michael Biehn). Recentemente, un fan ha condiviso una foto divertente di Dawson e Biehn dietro le quinte, e Dawson ha avuto una reazione dolcissima.

“[email protected] e Michael Biehn dietro le quinte di The Mandalorian,” ha twittato l’utente @sw_holocron. “Non lasciatevi ingannare dall’episodio – amo molto Michael Biehn”, ha risposto la Dawson su Twitter. Potete vedere la simpatica foto del dietro le quinte qui sotto:

Don’t let the episode fool you- I love me some Michael Biehn! https://t.co/MEL6v91f5q — Rosario Dawson (@rosariodawson) March 5, 2022

A dicembre del 2020, è stato annunciato che la Dawson continuerà a ritrarre il personaggio nella sua serie, Star Wars: Ahsoka, che dovrebbe legarsi a The Mandalorian. Voci affermano che la produzione della nuova serie inizierà quest’anno, ma non ci sono state notizie ufficiali dalla Lucasfilm o da Disney.

Nel cast di Ahsoka ci saranno anche Mary Elizabeth Winstead, Ivanna Sakhno, Natasha Liu Bordizzo e Hayden Christensen che riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker, come accaduto negli episodi di Obi-Wan Kenobi che debutteranno il 25 maggio sulla piattaforma di streaming.

Dave Filoni è coinvolto nella realizzazione della serie come sceneggiatore e produttore esecutivo in collaborazione con Jon Favreau.

Quanti di voi non vedono l’ora di vedere Ahsoka in azione in una serie tutta sua? Scriveteci nei commenti che cosa vi aspettate da questo progetto.