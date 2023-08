Lucas Film ha annunciato il nuovo libro illustrato di Jeffrey Brown, intitolato The Mandalorian and Child.

The Mandalorian and Child riprende la storia della serie omonima di Disney+ e la reinventa con lo stile e l’arguzia distintivi di Brown. Lucasfilm Publishing ha pubblicato alcune delle pagine interne disegnate da Brown con personaggi memorabili di The Mandalorian come IG-11, Kuill, Ahsoka Tano e persino il piccolo Rancor di The Book of Boba Fett.

Brown ha commentato l’annuncio:

Anni prima della premiere della serie Mandalorian, qualcuno mi ha chiesto di disegnare Yoda da bambino, quindi l’ho semplicemente disegnato con un pannolino. Non avevo idea che un giorno avrei visto uno show con ‘Baby Yoda’ – ma mi è piaciuto vedere Grogu diventare molto di più. Riuscire a costruire la mia interpretazione di Mando e Grogu è piacevolmente divertente, e il modo in cui la loro relazione mescola amicizia e famiglia è il tipo di sensazione che amo mettere nel mio lavoro. Soprattutto quando si tratta di disegnare droidi IG, assaltatori, rancor, e Boba Fett, ovviamente!

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

