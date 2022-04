L’universo dista per espandersi con la nuova serie, di cui sono stati svelati nuovi dettagli e il periodo previsto per l’inizio delle riprese.

Il progetto ha come showrunner Leslye Headland (Russian Doll) e viene descritto come un mystery-thriller influenzato dalle arti marziali. Gli spettatori verranno portati in una galassia all’insegna di segreti oscuri e poteri legati al lato oscuro della Forza durante gli ultimi giorni dell’epoca dell’Alta Repubblica.

Il sito The Illuminerdi sostiene ora che le riprese inizieranno nel mese di ottobre e si concluderanno entro maggio 2023.

Nel cast dovrebbero esserci anche un uomo di origine caucasica di circa 50 anni che interpreterà Paul, una presenza regolare nella serie nella prima stagione.

I responsabili del casting stanno inoltre cercando l’interprete di una giovane ragazza afroamericana (o potenzialmente delle gemelle) per interpretare Miri, un personaggio di circa 8-10 anni, la cui presenza è descritta come una guest star.

La protagonista di Star Wars: The Acolyte sarà l’attrice Amandla Stenberg (Hunger Games), in una parte di cui non sono ancora stati svelati i dettagli.

In precedenza Headland aveva inoltre spiegato:

Solo perché il mio show è tecnicamente con al centro dei personaggi femminili, non penso che necessariamente escluda gli uomini da quello spazio. Mi immedesimo sempre in personaggi femminili. Faccio il tifo per Mando, per Luke… Uno spazio inclusivo significa che è tale ma, al tempo stesso, penso che semplicemente perché qualcosa ha una protagonista femminile non voglia dire necessariamente che si rivolga solo alle donne.

Leslye aveva proseguito ricordando:

Parleremo di cose fantastiche, ci saranno elementi non ancora affrontati nel canone, personaggi di cui non si conosce nulla. Mi piacerebbe che vi uniste a noi. Sarei felice se foste interessati. Se non è quello che vi piace, la cosa fantastica di Star Wars, attualmente, è che c’è molto con cui trovarvi in linea e che vi può coinvolgere, quindi se non vi piacerà questo, va bene.

