StarzPlay da oggi cambia nome: Lionsgate ha infatti avviato il rebranding della piattaforma streaming in tutto il mondo, e a partire dal 29 settembre adotterà il nome Lionsgate+.

Il nuovo nome non verrà adottato negli Stati Uniti e Canada, dove rimarrà Starz, né in Arabia, nel sud o nel sud est asiatico (dove esiste Lionsgate Play), mentre cambierà in 35 territori internazionali tra cui l’Italia.

“Abbiamo riconosciuto in anticipo il potenziale del mercato OTT mondiale e negli ultimi anni abbiamo costruito un incredibile servizio di streaming globale, che è diventato meta per il pubblico in cerca di una programmazione premium e audace“, ha affermato Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ . “Operare sotto LIONSGATE+ a livello internazionale porta un’identità distinta e differenziata in un mercato internazionale sempre più affollato e si basa sul valore del marchio Lionsgate che la nostra vasta ricerca ha dimostrato essere forte in tutto il mondo. Anche con la separazione tra STARZ e l’attività dello studio Lionsgate, il marchio Lionsgate continuerà a essere prezioso per il successo della nostra piattaforma internazionale“.

“Il nostro impegno nel fornire storie audaci e accuratamente selezionate in cui ci spingiamo oltre i confini e sfidiamo le aspettative rimane lo stesso“, ha affermato Superna Kalle, Presidente, International Networks per STARZ. “Abbiamo costruito solide relazioni con i nostri spettatori e non vediamo l’ora di continuare a fornire loro una narrazione premium con marchio LIONSGATE+.“

Su Lionsgate+ sono presenti titoli come Gaslit, The Great, Gangs of London e numerosi film.

Di seguito la lista delle denominazioni della piattaforma nei vari territori:

PAESI DOVE È DISPONIBILE COME LIONSGATE+

Europa: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

America Latina: Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Venezuela

Asia: Australia e Giappone

PAESI DOVE È DISPONIBILE CON ALTRO MARCHIO

Asia: Sud e Sud-est asiatico (Lionsgate Play)

Nord America: Stati Uniti e Canada (STARZ)

MENA: Tutti i territori (STARZPLAY Arabia*)

*Joint venture tra Lionsgate e partner locali