Stephen Amell, interprete di Oliver Queen nell’Arrowverse, ha parlato del futuro delle serie che faranno parte del DCEU durante un’apparizione su Whatnot.

L’attore ha dichiarato:

Non so. Questi tizi… Il DCEU, devono decidere se pensano di essere migliori rispetto alla televisione o se vogliono partecipare. Perché ricevo dei messaggi confusi che mi fanno semplicemente pensare… Voi fate le vostre cose. Noi facciamo le nostre.

Amell ha quindi aggiunto:

Prima di tutto, auguro il meglio a chiunque, non voglio niente oltre a film fantastici, ma attualmente, loro hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro.

James Gunn e Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, avevano in precedenza dichiarato che gli attuali interpreti dei vari ruoli tratti dai fumetti potrebbero non essere sostituiti, tuttavia le star degli show targati The CW sembra non siano coinvolte nei prossimi progetti dello studio.

Amell ha più volte ribadito che sarebbe disposto a valutare l’idea di un possibile ritorno di Oliver Queen in ulteriori occasioni, ma che tutto dipende dal progetto in cui verrebbe chiesta la sua presenza.

