Stranger Things 4: la make up artist smentisce una teoria sui tatuaggi di Eddie

La make up artist della stagione 4 di Stranger Things ha smentito una teoria riguardante i tatuaggi di Eddie che sostenevano avessero anticipato il destino del personaggio.

Il giovane interpretato da Joseph Quinn ha dei tatuaggi sulle braccia che comprendono una viverna, il teschio di un demone, un ragno e vari pipistrelli insieme a una marionetta dall’aspetto demoniaco controllata da una mano mozzata.

Al termine della quarta stagione di Stranger Things, Eddie suona Master of Puppets per attirare l’attenzione dei pipistrelli demoniaci che poi lo attaccano, ferendolo mortalmente.

La make up artisti Amy L. Forsythe ha ora chiarito che alcuni dei tatuaggi sono stati scelti in modo casuale, mentre altri elementi sono legati alla storia:

Il tatuaggio della marionetta era un riferimento a Vecna, al fatto che controlla le persone e le alza dal terreno. Non avevo alcuna idea che avrebbe suonato Master of Puppets…

La truccatrice ha quindi aggiunto:

I pipistrelli erano decisamente stati ideati da 1. heavy metal e 2. sapendo in modo consapevole che Steve avrebbe usato la sua mazza da baseball per lottare. Non sapevo che aspetto avrebbe avuto un pipistrello demoniaco, e mi sono confrontata più volte con il mio artista specializzato in tatuaggi perché avevamo bisogno di qualche elemento per riempire gli spazi, solo qualcosa. E ho detto ‘Che ne pensate dei pipistrelli? Cinque o sei, facendo sembrare che l’inchiostro stia un po’ colando’.

Amy ha sottolineato che i tatuaggi erano un elemento legato alla passione per la musica metal del protagonista, ricordando come non fosse nemmeno sicura che sarebbero apparsi sullo schermo considerando gli indumenti indossati da Eddie. I fan hanno però notato i disegni e hanno pensato fossero stati ideati come “spoiler” del futuro del personaggio.

Fonte: Insider