Noah Schnapp ha parlato della stagione 4 di Stranger Things confermando che Will è gay.

Il giovane attore ha risposto alle domande di Variety spiegando inoltre cosa accaduto con Doja Cat dopo il suo post su TikTok in cui svelava l’interesse della cantante per Joseph Quinn.

L’interprete di Will ha spiegato che questa era una stagione diversa per il personaggio perché si sono esplorate tematiche riguardanti la sua identità personale e le difficoltà nel crescere e affrontare il liceo.

Noah ha quindi dichiarato:

In questa stagione è piuttosto chiaro che Will prova dei sentimenti per Mike. L’hanno intenzionalmente fatto emergere nelle stagioni precedenti. Persino nella prima stagione ne hanno accennato e quella storia è cresciuta lentamente. Penso che per la stagione 4 si trattasse semplicemente di me che interpreto questo personaggio che ama il suo migliore amico ma è in difficoltà nel capire se verrebbe accettato o no, e prova la sensazione che sia un errore e di non appartenere a quel mondo. Will si è sempre sentito così. Tutti i suoi amici hanno fidanzate e fanno parte di vari club. Will non ha mai trovato un posto in cui si sente a suo agio. Penso sia per questo che così tante persone vengono da me e mi dicono che amano Will e si immedesimano così tanto in lui, perché è un personaggio reale.

Schnapp ha poi raccontato che la scena ambientata in macchina in cui Will parla dei suoi sentimenti a Mike fingendo che sia quello che prova Undici è stata realizzata girando tutto il giorno, per molte ore. Noah ha svelato che sul set aveva pianto molto, ma nella versione finale è molto più moderata:

Mi è piaciuto come hanno fatto il montaggio. Quel giorno è stato molto divertente. Amo mettermi alla prova con Will. Questa scena è stata davvero importante per lui perché ha solidificato la verità, ovvero che ama il suo migliore amico e non sa come dirglielo.

L’attore ha poi spiegato che Mike sta affrontando i suoi problemi personali e per questo si è un po’ allontanato da Will e sarà interessante scoprire in che modo si evolverà il legame tra i due personaggi nella stagione 5.

Il protagonista di Stranger Things ha quindi rivelato che la scena con Jonathan in cui i due fratelli parlano nella pizzeria è stata ideata dopo aver girato quella nel camioncino in cui il fratello maggiore si accorge della situazione di Will:

Hanno pensato ‘Abbiamo bisogno di una scena’. Quindi l’hanno scritta mentre stavano girando. Ed è importante inoltre che le persone vedano che Will non è da solo perché lo vediamo sempre mentre lotta, si sente depresso e non può essere se stesso. Jonathan gli sta parlando in codice ed è il modo perfetto per dire a qualcuno come Will che ci tengono a lui, a prescindere da tutto. Penso fosse realmente fantastico.

Schnapp ha poi ribadito:

Ora è chiaro al 100% che è gay e che ama Mike. Ma prima è qualcosa che è emerso lentamente e penso sia stato fatto in modo così meraviglioso, perché è così facile rendere un personaggio improvvisamente gay. Le persone sono venute da me, come quando ero Parigi e mi si è avvicinato un quarantenne, per dirmi ‘Questo personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. E mi sono immedesimato così tanto. Era esattamente chi ero quando ero un ragazzino’. Si tratta di qualcosa che mi fa felice quando lo sento. Stanno scrivendo questo personaggio realistico e questo percorso reale, con dei veri ostacoli da superare, e lo stanno facendo così bene.

Schnapp ha confermato che nelle prime stagioni non sapeva ancora cosa sarebbe accaduto a Will e i fratelli Duffer non avevano condiviso alcuna anticipazione, avendo difficoltà a mantenere gli spoiler. Solo in un secondo momento si è reso conto che tutto era stato fatto in modo intenzionale.

L’attore ha raccontato che fa parte della sfida della recitazione immedesimarsi in Will e tenere conto dei tanti elementi coinvolti nella situazione come il fatto che sia stato preso dal Demogorgone, il senso di isolamento che ha provato e la paura di fare coming out e non essere accettato, senza dimenticare che Undici è come una sorella e non vuole ferirla dicendo che gli piace Mike.

Noah Schnapp ha poi parlato di quanto accaduto con Doja Cat a causa delle stories su Instagram in cui svelava che l’attrice era interessata a Joseph Quinn:

Sui social media sono totalmente poco serio e piuttosto sciocco, quindi ho postato senza pensarci troppo, ma ovviamente ho ferito i suoi sentimenti. Come dovevo fare ho chiesto scusa e non ha avuto nessun problema, ha detto ‘Mi dispiace per come ho reagito’. Si è sistemato tutto. Le voglio bene. Sono un grande fan della sua musica e le ho detto quello che pensavo, che è quasi un modello per me. Tutto è a posto. Le persone esagerano su tutto quando è su internet, ma nella realtà si risolve la questione in due minuti.

