David Harbour, mentre era ospite della convention Calgary Expo in Canada, ha svelato quale teoria su Hopper e Joyce, i protagonisti di Stranger Things apprezza in particolare, pur sapendo che non è vera.

I due attori, infatti, in passato erano convinti che l’ex sceriffo fosse il padre di Jonathan Byers (Charlie Heaton), il figlio maggiore di Joyce, e non l’ex marito Lonnie (Ross Partridge), che era assente e alcolizzato.

David ha dichiarato:

Amo quel rapporto. Mi ricordo all’inizio della serie, nello script… Io e Wynona eravamo sempre davvero affascinati dalla prima stagione… Stavamo semplicemente indagando sulla storia e provando a capirla. Joyce e Hopper, si fa capire all’inizio, hanno avuto qualche tipo di relazione in passato, ma non se ne parla mai apertamente. Era qualcosa legata al liceo, ma è quello il motivo per cui sono così arrabbiati. Ma, nel corso degli anni, abbiamo pensato che lo avrebbero spiegato nella stagione 2, e poi hanno introdotto Bob (Sean Astin). Ho pensato: ‘Oh, quello sarà un problema’.

Harbour ha ammesso che insieme a Wynona avevano pensato a una “storia folle e divertente” sul passato dei loro personaggi:

Non è uno spoiler sullo show perché i creatori mi hanno assicuato che non è vero.

Secondo l’interprete di Hopper, tra i due c’è stata una relazione quando è tornato a casa dal Vietnam:

Amo questa teoria, e anche Wynona la ama. Si tratta di qualcosa legato al fatto che Hopper è andato in Vietnam e abbiamo pensato a una timeline in cui Lonnie non potrebbe essere stato il padre di Jonathan. Si sono lasciati, Lonnie è stato coinvolto per un po’ e immagino che si inserisca negli anni in cui Hopper era in Vietnam. Poi è tornato e un giorno ha portato una torta a casa di Joyce e hanno concepito Jonathan, poi lei è tornata con Lonnie e non lo ha mai rivelato. E quindi il segreto è che Jonathan è il figlio di Hopper, ed è per questo motivo che nella prima stagione ci sono molti momenti in cui Hopper lega con Jonathan.

La star di Stranger Things ha sottolineato:

Abbiamo sviluppato questa intera parte della storia che mi piaceva realmente. L’ho proposta ai Duffer e ho detto: ‘Forse dovremmo metterla nello show’. E hanno risposto: ‘No, è terribile’.

Che ne pensate della teoria su Joyce e Hopper in Stranger Things apprezzata da David Harbour?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

